Lastwagenfahrer erleidet Herzinfakt auf der A3 bei Weibersbrunn während der Fahrt

Zu einem Schlangenlinienfahrer wurde am Montagvormittag eine Streife der VPI Aschaffenburg gerufen. Der mitgeteilte Sattelzug wurde von dem Beamten dabei beobachtet, wie er über mehrere Kilometer hinweg auf dem rechten Fahrstreifen hin und her pendelte und mehrfach die äußere Begrenzungslinie zur Außenleitplanke hin überfuhr. Bei der nachfolgenden Kontrolle an der Anschlussstelle Weibersbrunn zeigte der 47-jährige Tscheche neurologische Defizite. Er wirkte orientierungslos, zitterte und konnte dem Gespräch mit den Beamten kaum folgen. Die Streifenbesatzung vermutete daraufhin gesundheitliche Probleme bei dem Kraftfahrer und verständigte einen Rettungswagen samt Notarzt. Dieser stellte bei einer Untersuchung noch vor Ort fest, dass der 47-Jährige kurz zuvor einen Herzinfarkt erlitten hatte, weshalb er sofort in ein Klinikum gebracht wurde. Der Sattelzug wurde verkehrssicher abgestellt und die Schlüssel in Verwahrung genommen.

Beim ursprünglichen Mitteiler bedankte sich die Streife telefonisch für dessen Aufmerksamkeit im Straßenverkehr, durch die schwerwiegende Folgen für die Verkehrssicherheit und nicht zuletzt für die Gesundheit des Lkw-Fahrers verhindert werden konnten.

Inzwischen wurde mitgeteilt, dass es dem Kraftfahrer schon besser geht. Sein Chef reiste aus der Tschechischen Republik an, um ihn und den abgestellten Sattelzug abzuholen.

dasch / Quelle: Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach