Lastwagenfahrer beschädigt Traktor und flüchtet bei Großheubach

Am Donnerstag, gegen 09:40 Uhr, befuhr der Fahrer eines Lastwagens die Staatsstraße 2441 von Großheubach kommend in Richtung Röllbach. Vermutlich aufgrund eines Moments der Unachtsamkeit geriet er zu weit auf die Gegenfahrbahn und touchierte einen entgegenkommenden Traktor, wobei an beiden Fahrzeugen jeweils der linke Außenspiegel beschädigt wurde. Anstatt anzuhalten, fuhr der Laster-Fahrer weiter und konnte schließlich zwischen Röllbach und Mönchberg von einem Angehörigen des Geschädigten gestoppt werden. Gegen den Verursacher wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Er hinterließ einen Sachschaden am Traktor-Außenspiegel in Höhe von 300 Euro.