Kurz nach 7 Uhr war ein 49-jähriger Lkw-Fahrer in Richtung Würzburg unterwegs. In Höhe des Parkplatzes Kohlsberg-Süd wollte der Mann dann auf die linke Fahrspur wechseln, übersah dabei aber vermutlich einen von hinten kommenden BMW. Dessen 44-jähriger Fahrer versuchte noch abzubremsen, konnte einen Zusammenstoß seines Fahrzeugs mit dem Sattelauflieger aber nicht mehr verhindern. Nach der Kollision landete der BMW in der Mittelabtrennung. Hierbei wurde das linke Hinterrad herausgerissen.

Während der Lastwagen-Fahrer unverletzt blieb, musste der BMW-Fahrer nach einer Erstversorgung mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Feuerwehren aus Weibersbrunn und Waldaschaff waren im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern und die Fahrbahn zu reinigen. Am BMW entstand durch den Unfall ein wirtschaftlicher Totalschaden. Er musste abgeschleppt werden. Der Sattelzug konnte seine Fahrt fortsetzen. Insgesamt summiert sich der Schaden auf mehrere Zehntausend Euro.

Nach einer kurzfristigen Vollsperrung der A3 konnte der Verkehr auf zwei Spuren an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.

Ralf Hettler