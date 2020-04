Lastwagen-Teile auf Parkplatz bei Marktheidenfeld abmontiert und gestohlen

Am Mittwochmorgen stellte der Fahrer eines Scania Sattelzuges fest, dass Anbauteile seines am Vorabend auf dem Autobahnparkplatz Kohlsberg Süd bei Marktheidenfeld abgestellten Fahrzeuges fehlten. Unbekannte hatten in der Nacht zwischen 20.30 Uhr und 4 Uhr beide mit Klammern befestigten Tankverkleidungen von seiner Sattelzugmaschine abmontiert und gestohlen. Das Beutegut hat einen Wert von ca. 1000 Euro.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der hiesigen Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter der Telefonnummer 06021/857-2411 zu melden.

Ohne gültigen Führerschein auf der A3 unterwegs

Auf der A3 bei Kleinostheim wurde am Dienstagnachmittag während der Kontrolle eines Lkw-Anhänger-Gespanns festgestellt, dass der Führerschein des 51-Jährigen Fahrers nicht mehr gültig war. Die Weiterfahrt des Herrn wurde daraufhin von den eingesetzten Beamten unterbunden, auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.

dc/Meldungen der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach