Lastwagen streift Haus in Goldbach

Der entstandene Gesamtschaden beziffert sich auf über 10.000 Euro.

Großostheim. Etwa 4000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls in Großostheim. Gegen 16:50 Uhr bog der Fahrer eines Opels aus einem Feldweg kommend auf die Babehäuser Straße ein. Hierbei übersah er einen auf der Babehäuser Straße in Richtung Stockstadt fahrenden Daimler. Bei dem Zusammenstoß wurde zum Glück niemand verletzt. Der Daimler war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Flüchtiger Ladendieb in Kleinostheim

Kleinostheim. In einem Verbrauchermarkt im Burgweg kam es am Freitagnachmittag zu einem Ladendiebstahl. Gegen 18:30 Uhr konnte eine Angestellte beobachten, wie ein etwa 30 bis 40-jähriger Mann diverse Lebensmittel in seinen Rucksack packte. Ohne die Ware im Wert von etwa 30 Euro zu bezahlen, verließ der Tatverdächtige den Markt und rannte ich Richtung Main davon. Eine Fahndung nach der Person verlief ohne Erfolg. Der Tatverdächtige wurde als schlaksig, etwa 1,85cm groß mit Glatze beschrieben. Zur Tatzeit war er mit einer Jeans sowie einem schwarzen Pullover bekleidet.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg