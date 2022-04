Zunächst gingen gegen 17.30 Uhr bei der Polizei Mitteilungen über einen brennenden Lkw kurz vor der Ausfahrt Rohrbrunn ein. Die Streife der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach konnte zum Glück schnell Entwarnung geben. Offene Flammen waren nicht zu erkennen. Es kam vermutlich aufgrund des überhitzten Kühlwassers zu einer Rauchentwicklung und zu einem Defekt am Motor. Da auch die Bremse blockiert war, schaffte es der Fahrer des Brummi nicht mehr, sein Fahrzeug auf den Standstreifen zu steuern und blockierte teilweise die rechte Spur. Zur Fahrbahnreinigung mussten zunächst zwei Fahrstreifen gesperrt werden, bis zur Abschleppung des Fahrzeuges dann nur noch die rechte Spur. Dennoch kam es zu einem Rückstau von etwa 5 Kilometern. Unterstützung erhielt die Polizei von den Feuerwehren aus Waldaschaff und Weibersbrunn und dem THW aus Aschaffenburg.

Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall, ein Auto ohne Zulassung

Aschaffenburg. Zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen kam es in der Nacht zum Freitag bei Aschaffenburg. Ein 30-Jähriger aus Hanau war gegen 02.00 Uhr mit einem VW auf der mittleren Fahrspur in Richtung Würzburg unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache brach das Fahrzeug aus und kollidierte mit der Außenleitplanke und einem Opel, der sich zu diesem Zeitpunkt auf der rechten Spur befand und mit insgesamt fünf Personen besetzt war. Durch den Zusammenstoß wurden der Mann aus Hessen und ein 35-Jähriger aus Bamberg aus dem anderen Wagen verletzt. Zur Behandlung mussten die Personen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Den Gesamtschaden gibt die Polizei mit 21000 Euro an. Zur Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Fahrbahn für 30 Minuten komplett, im Anschluss konnte ein Fahrstreifen freigegeben werden. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Verkehrspolizei fest, dass für den Opel derzeit keine Zulassung besteht. An dem Pkw waren französische Kennzeichen angebracht, die jedoch aktuell in Deutschland keine Gültigkeit haben, da der Pkw verkauft wurde. Gegen den 49-jährigen Fahrer ermittelt deshalb nun die Polizei.

Folgeunfall am Stauende mit schwerverletzter Person

Aschaffenburg. Schwere Verletzungen zog sich ein 48-Jähriger aus Hessen zu, der um 02.35 Uhr mit seinem Pkw am Stauende in Richtung Würzburg auf einen Lkw-Anhänger auffuhr. Der Mann fuhr mit einem Mercedes auf der rechten Spur und erkannte zu spät, dass eine 32-jährige Lkw-Fahrerin mit ihrem Gespann in Schrittgeschwindigkeit auf den stehenden Verkehr zufährt. Die Front des Autos schob sich bis zur Windschutzscheibe unter den Anhänger und verbog die Deichsel des Gliederzuges. Der verletzte Fahrer konnte sich zum Glück selbst aus seinem Fahrzeug befreien und wurde von der Brummifahrerin und einem Zeugen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte betreut. Eine stationäre Behandlung in einem Krankenhaus ist erforderlich, Lebensgefahr besteht jedoch nicht. Der Pkw hat nur noch Schrottwert, auch der Anhänger wurde erheblich beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 25000 Euro. Die Deichsel hinterließ zudem Spuren auf der Fahrbahn. Die rechte Spur musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Autobahnmeisterei Hösbach und des THW Aschaffenburg kamen zum Einsatz.

Alkoholisierter Autofahrer

Bessenbach. Unter Alkoholeinfluss stand ein 28-Jähriger aus Niederbayern, der am Donnerstagvormittag von der Autobahnpolizei auf der A 3 bei Bessenbach kontrolliert wurde. Der junge Mann war um 10.02 Uhr mit seinem BMW in Richtung Würzburg unterwegs. Ein Test ergab einen Wert von 0,66 Promille. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld von 500 Euro und ein Monat Fahrverbot.