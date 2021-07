Lastwagen schrammt Fiat in Kleinkahl

Bei einem Verkehrsunfall in der Frankenstraße entstand am Mittwochnachmittag ein Gesamtschaden von 1.500 Euro. Um 14.30 Uhr fuhr ein 36-jähriger Lastwagen-Fahrer auf der Frankenstraße und wollte an einem geparkten Fiat vorbeifahren. Da der Fiat-Besitzer merkte, dass der Lastwagen an der engen Straße nicht passieren kann, wollte er sein Fahrzeug zur Seite fahren. Als der Lastwagen vorbeifuhr, kam es dann zu einer seitlichen Berührung der beiden Fahrzeuge.

dc/Meldung der Polizei Alzenau