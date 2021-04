Lastwagen schrammt Auto an Engstelle in Arnstein

Am Mittwoch kamen sich gegen 16:30 Uhr an einer Engstelle in der Schraudenbacher Straße in Arnstein ein Lastwagen und ein Auto entgegen. Da der Platz auf der Straße für die beiden Fahrzeuge nicht ausreichend war, mussten die beiden Fahrer zunächst anhalten. Der 60-jährige Fahrer des Autos setzte dann mit seinem Fahrzeug zurück und wich an den Fahrbahnrand aus. Noch während der Wagen rückwärts rangierte fuhr der 31-jährige Lastwagen-Fahrer nach vorne los und touchierte dabei mit einem Kotflügel des Lasters das Auto. An den Fahrzeugen entstand bei dem Verkehrsunfall ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Straßenlaterne in Retzstadt touchiert

Retzstadt, Ldkr. Main-Spessart. Ein 21-jähriger Lkw-Fahrer touchierte am Mittwoch gegen 10:00 Uhr am Rathausplatz in Retzstadt beim Rückwärtsfahren eine Straßenlaterne. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt