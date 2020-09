Lastwagen rollt rückwärts in den Main - Feuerwehrleute und Taucher bergen die Ladung

Etwa gegen 10:30 Uhr ging bei der Einsatzzentrale die Mitteilung über einen Lkw ein, der von einem Parkplatz rückwärts in Richtung Main gerollt sei und kurz vor dem Wasser zum Stehen gekommen. Beim Eintreffen der ersten Streife der Polizeiinspektion Marktheidenfeld und den örtlichen Feuerwehren war der Fahrer bereits aus dem Fahrzeug.

Der Großteil der Ladung, unter anderem E-Bikes und zahlreiche Pakete, fielen aus dem Fahrzeug und befanden sich im Main. Der Lkw wurde vor Ort durch die Feuerwehr gesichert und in der Folge durch einen Abschleppdienst wieder komplett an Land gezogen. Ein Großteil der Ladung wurde durch die Floriansjünger an Land gebracht, es wird jedoch davon ausgegangen, dass Teile der Ladung auch unter Wasser sind. Dieser werden noch durch Taucher geborgen.

Der Fahrer des Lastwagens blieb glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden an dem Lkw beläuft sich auf rund 3.500 Euro. Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld versucht nun insbesondere die Unfallursache zu klären. Vor Ort wurden Sie durch die örtlichen Feuerwehren, den Rettungsdienst und das Wasserschifffahrtsamt unterstützt.

dc/Meldung der Polizei Unterfranken