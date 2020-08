Lastwagen reißt Autotür in Aschaffenburg mit - Polizei sucht Fahrer

Am Dienstag, gegen 11:30 Uhr, befuhr eine unbekannte Sattelzugmaschine / MAN die Würzburger Straße stadteinwärts. Zeitgleich öffnete ein 30-Jähriger die Fahrertür seines am rechten Fahrbahnrand geparkten Ford. Die Tür blieb am Planenaufbau des Lastwagens hängen und wurde so stark verbogen. Der Fahrer der Sattelzugmaschine setzte seine Fahrt ungehindert fort. Ob er den Zusammenstoß bemerkt hatte, ist noch unbekannt. Am Ford entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Renault-Fahrer übersieht Leichtkraftrad - Eine Verletzte

Hösbach. Am Dienstagnachmittag, gegen 16 Uhr, befuhr ein Pkw Renault die Kreisstraße AB 24 in Richtung Staatstraße 2307, von Rottenberg kommend. Als der 62-jährige Fahrer nach links abbiegen wollte, übersah er ein von rechts kommendes, bevorrechtigtes Leichtkraftrad. Die 42-Jährige Kraftradfahrerin wollte nach links in Richtung Rottenberg abbiegen. Es kam zur leichten Kollision, woraufhin die Frau zu Fall kam und sich an der Hand verletzte. Die Rettungskräfte verbrachten sie in ein Krankenhaus. Am Leichtkraftrad entstand Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.