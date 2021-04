Lastwagen landet im Straßengraben bei Wiesen

Um 10.30 Uhr fuhr der Mann mit seinem Lkw der Marke Daimler von Wiesen in Richtung Frammersbach. In einem Kurvenbereich kam ihm ein Lkw entgegen, der offenbar die Kurve schnitt. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Fahrer abbremsen und nach rechts ausweichen. Dabei geriet sein Lkw ins unbefestigte Bankett und sackte ein. Der unbekannte entgegenkommende Lkw-Fahrer fuhr allerdings weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der Daimler musste von einem Abschleppdienst wieder auf die Straße gezogen werden. Der Schaden an dem Lkw lässt sich derzeit noch nicht abschätzen. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ereigneten sich im Altlandkreis Alzenau insgesamt drei Wildunfälle.

Am Dienstag um 21.30 Uhr erfasste ein VW-Fahrer auf der Umgehungsstraße bei Großwelzheim ein Rehkitz. Dabei entstand an dem Pkw ein Schaden von 250 Euro.

Am frühen Mittwoch gegen 00.45 Uhr rammte eine Toyota-Fahrerin zwischen Niedersteinbach und Dörnsteinbach ein Reh. Der Schaden an dem Fahrzeug wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Um 05.45 Uhr stieß dann ein Renault Fahrer auf der Daxberger Straße in Schimborn mit einem Reh zusammen. Fazit: Reh tot, 3.000 Euro Schaden an der Pkw-Front.

Marihuana sichergestellt

Karlstein-Großwelzheim. Am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen 19-jährigen Mann im Bereich der Umgehungsstraße. Dabei kam eine geringe Menge Marihuana zum Vorschein, die sichergestellt wurden. Auf den jungen Mann kommt nun eine Anzeige zu.

dasch / Quelle: Polizeiinspektion Alzenau