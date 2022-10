Wie die Polizei auf Anfrage bestätigte, ging gegen 2 Uhr die Meldung ein, wonach ein auswärtiger 7,5-Tonner in der Schachenwaldstraße brennt. Die Einsatzabteilung der Feuerwehr Steinheim rückte entsprechend aus und brachte die Flammen schnell unter Kontrolle, Die Brandursache ist unklar, so der Polizeiführer vom Dienst in Offenbach.

