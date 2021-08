Lastwagen in Dieburg gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Das Fahrzeug war auf einem dortigen Parkplatz abgestellt, als sich die Kriminellen an dem Lastwagen zu schaffen machen und diesen entwendeten. Die Ermittlungen zu den Tatumständen dauern an. An der weißen Sattelzugmaschine der Marke "DAF" waren zum Zeitpunkt des Diebstahls die Kennzeichen "ERB-KT 69", am

Anhänger des Herstellers "Schmitz Cargobull" "ERB-KT 41" angebracht.

Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Zehntausende Euro geschätzt. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zum Aufenthalt der Sattelzugmaschine geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.