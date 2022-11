Lastwagen gerät auf bei Schneeberg Gegenfahrbahn - Unfallflucht

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang befuhr ein 76-Jähriger gegen 18:30 Uhr mit seinem Pkw die B47 von Rippberg in Richtung Schneeberg. Hierbei kam ihm ein Unbekannter mit seinem Lastwagen zum Teil auf seiner Fahrspur entgegen, sodass der Mann nach rechts ausweichen musste.

Hierbei touchierte das Fahrzeug den Randstein, wodurch sich an einer Felge der Reifen löste und der Wagen in der Folge nicht mehr fahrbereit war. Der Lastwagenfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Folgen zu kümmern.

Der 76-Jährige zeigte den Unfall im Anschluss bei der Polizei an.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel.: 09371/945-0 entgegen.

Geldbörse aus Handtasche in Bürgstadt geklaut

BÜRGSTADT, LKR. MILTENBERG. Am Montagnachmittag nutzte ein Unbekannter einen günstigen Moment und entwendete aus der Handtasche einer Seniorin die Geldbörse. Die Miltenberger Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Rentnerin befand sich zwischen 13:10 Uhr und 13:20 Uhr in der NORMA-Filiale in der Miltenberger Straße. Die Handtasche der Geschädigten befand sich während des Aufenthalts im Supermarkt am Einkaufswagen. An der Kasse bemerkte sie schließlich, dass ein Unbekannter ihre Geldbörse aus der Tasche entwendet hatte.

Als die Seniorin gegen 15:15 Uhr nochmals in das Geschäft zurückkehrte, händigte eine Mitarbeiterin ihr den Geldbeutel aus. Dieser wurde durch eine Kundin im Supermarkt gefunden und an der Kasse abgegeben. Die Geschädigte musste feststellen, dass rund 50 Euro Bargeld und die Kreditkarte fehlten.

In diesem Zusammenhang gibt die unterfränkische Polizei die folgenden Tipps, um sich vor Diebstahl zu schützen:

Legen Sie Geldbörsen nicht für jeden sichtbar oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Im Falle eines Diebstahls sollten Betroffene die Polizei verständigen, Geld- und Kreditkarten sperren lassen und Anzeige erstatten.

Hinweise zum genannten Fall nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel.: 09371/945-0 entgegen.

Fensterscheibe in Amorbach eingeschlagen

AMORBACH, LKR. MILTENBERG. Am Freitag musste der Besitzer eines Hauses am „Freihof“ feststellen, dass die Glasscheibe an der Eingangstür eingeschlagen worden ist. Der genaue Sachschaden ist ebenso wie der Tatzeitraum noch Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel.: 09371/945-0 entgegen.

Beifahrertür an Ford in Dorfprozelten beschädigt

DORFPROZELTEN, LKR. MILTENBERG. Zwischen Samstag, 20:00 Uhr, und Sonntag, 10:00 Uhr, hat ein Unbekannter die Beifahrertür an einem in der Ringstraße geparkten Pkw beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel.: 09371/945-0 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken