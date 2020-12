Lastwagen-Fahrer verursacht Unfall in Miltenberg und flüchtet

Am Dienstag gegen 7 Uhr befuhr ein VW-Fahrer die Staatsstraße 2309 zwischen Wenschdorf und Miltenberg. Wegen eines ihm entgegenkommenden Lastwagen, der in der Fahrbahnmitte fuhr, musste der Fahrer des VW ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der VW landete im Straßengraben und beschädigte einen Leitpfosten und eine Kurventafel. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Der Lastwagen-Fahrer fuhr unbekümmert in Richtung Walldürn weiter, eine Beschreibung etc. ist nicht vorhanden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

dc/Meldung der Polizei Mitenberg