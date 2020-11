Lastwagen-Fahrer missachtet Sonntagsfahrverbot in Gössenheim

Die Weiterfahrt wurde unterbunden.Gegen Treppenstufe geschrammtRieneck, Lkr. Main-Spessart. Am Freitag gegen 12:45 Uhr passierte eine 62-jährige Autofahrerin die Engstelle der Hauptstraße in Rieneck. Da ihr ein Auto entgegenkam, fuhr sie äußerst weit bzw. zu weit rechts, so dass sie mit dem rechten Vorderrad über eine dort befindliche Treppenstufe fuhr unddie Stahlfegedes Pkw beschädigt wurde. Der Sachschaden wird auf ca. 200,-Euro beziffert. An der Treppenstufe entstand kein Fremdschaden.

Fahrrad gestohlen

Gemünden. Wie erst jetzt bei der Polizei angezeigt, wurde bereits am vergangenen Dienstag, im Zeitraum von 22:15 bis 22:45 Uhr,ein Damenfahrrad entwendet.Das schwarze Trekkingrad der Marke Voyage im Wert von ca. 150,-Euro stand unversperrt auf einem Grundstück in der Sonnenstraße.Wer hat etwas beobachtet?Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Wildunfall

Burgsinn. Am Samstagabend gegen 17:35 Uhr kam es auf der Staatsstraße 2303, zwischen Burgsinnund Rieneck, zu einem Wildunfall.Auf Höhe des Stellwerks querte ein Reh die Fahrbahn und wurde vom Pkw eines 46-jährigen Autofahrers erfasst. Da das vermutlich verletzte Wild flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt.

Mülltonnen gerieten in Brand

Gemünden-Langenprozelten. Am Samstagmittag gegen 13:15 Uhr wurde die Feuerwehr aufgrund eines Brandesin der Langenprozeltener Straße alarmiert.Beim Eintreffen der Polizei war der Brand bereits gelöscht. Vor Ort konnten zwei komplett geschmolzene Mülltonnen (Restmüll sowie Papier) festgestellt werden. Die Tonnen standendirekt neben einem Gartenhaus ausHolz, weshalb durch den Brand auch die Seitenwand bzw. das Dach der Holzhütte angekogelt wurden. Da das Feuer noch rechtzeitig bemerkt wurde, konnte durch die FFW Langenprozelten und FFW Gemünden mit insgesamt 28 Einsatzkräften ein Übergreifen des Feuers auf das Nachbaranwesen verhindert werden. Wie sich herausstellte, hatte der Eigentümer am Morgen seinen Holzofen gesäubert und die Restasche in die Mülltonne gefüllt.

mci / Quelle: Polizei Gemünden