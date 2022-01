Lastwagen fährt sich bei Neuhütten fest

Er musste mit einem Abschlepper aus dem Graben gezogen werden und konnte danach seine Fahrt fortsetzen. Am Unterboden des Fahrzeuges entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Zwei Mal Spiegelberührung

Partenstein/Krommenthal: Auf der Strecke zwischen Partenstein und Krommenthal kam es am Mittwochabend im Gegenverkehr zwei Mal zu einer Spiegelberührung zweier Fahrzeuge. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 1000,00 Euro. Verletzt wurde niemand.

Geparkter Wagen in Lohr angefahren und beschädigt - Unfallflucht

Lohr a. Main: In der Zeit von Dienstagmorgen auf Mittwochmorgen wurde ein in der Eichenstraße geparkter blauer VW Golf von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren und an der Fahrerseite beschädigt. Der Sachschaden beträgt rund 2000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Lohr a. Main unter Tel. 09352/87410 oder per Email.

dc/Meldungen der Polizei Lohr