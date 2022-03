Lastwagen fährt Rollerfahrer in Wertheim an

Der Trucker war gegen 7.45 Uhr auf der Landesstraße 2310 auf Höhe der Abzweigung zum Berstenheider Höhenweg unterwegs. Der Rollerfahrer wartete verkehrsbedingt als Linksabbieger und wurde von dem Lkw gestreift. Auch ein Ausweichmanöver des 65-Jährigen konnte den Zusammenstoß nicht verhindern. Der 15-Jährige wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Tauberbischofsheim : Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Einen Schaden von 3.500 Euro verursachte eine unbekannte Person am Dienstagmorgen in Tauberbischofsheim. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte der oder die Unbekannte mit ihrem Fahrzeug einen geparkten VW auf dem Parkplatz eines Arztes in der Hauptstraße. Die 53-jährige Fahrerin des VW hatte diesen zwischen 8.30 Uhr und 9.30 Uhr dort geparkt. In diesem Zeitraum muss sich der Unfall ereignet haben. Der Verursacher oder die Verursacherin wartete nicht an der Unfallstelle und rief auch nicht die Polizei. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, werden gebeten sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

Boxberg: Metalldiebe unterwegs - Zeugen gesucht In Boxberg-Unterschüpf wurde Metallschrott im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Im Zeitraum von Donnerstag bis Sonntag entwendeten Unbekannte das Metall aus dem Hofbereich eines Hauses in der Unterschüpfer Straße. Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben oder Hinweise auf die Diebe geben können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Lauda-Königshofen, Telefon 09343 62130, zu melden.

Lauda-Königshofen: Bahnbrücke beschädigt - Zeugen gesucht

Eine Bahnbrücke beschädigte eine unbekannte Person in Lauda-Königshofen. Für 45 Minuten musste der Bahnverkehr am Dienstagmorgen gesperrt werden, weil ein Schaden an einer Metallplatte an der Bahnbrücke im Bereich der Einmündung der Bahnhofstraße und "Am Wörth" entdeckt worden war. Die Beschädigung stammt vermutlich von einem Lkw oder einem ähnlichen Fahrzeug. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr davon, ohne sich um den Schaden in Höhe von circa 2.000 Euro zu kümmern oder sich bei der Polizei zu melden. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefonnummer 09341 810, zu melden.

Lauda-Königshofen: Auffahrunfall - Eine Leichtverletzte und 16.000 Euro Sachschaden

16.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Auffahrunfalls auf der Bundesstraße 290 bei Lauda-Königshofen. Am Dienstagnachmittag fuhr eine 18-Jährige mit ihrem Mercedes auf einen Mercedes einer 56-Jährigen auf. Die Daimler waren gegen 16.30 Uhr von Tauberbischofsheim kommend vor der Abzweigung nach Gerlachsheim kollidiert. Die 64-jährige Beifahrerin der 56-Jährigen wurde leicht verletzt.

Königheim: Zaun beschädigt und geflüchtet

Ein Fahrer oder eine Fahrerin eines Lkw beschädigte am Dienstagnachmittag einen Zaun in Königheim und fuhr davon. Der Lkw hatte gegen 14 Uhr beim Abbiegen von der "Siedlung Neue Heimat" in die Rothermelstraße die Umzäunung überfahren. Anstatt anzuhalten oder die Polizei zu rufen, setzte die unbekannte Person die Fahrt fort und ließ einen Schaden in noch unbekannter Höhe zurück. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

