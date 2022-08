Lastwagen fährt Mann über den Fuß - ein Verletzter in Marktheidenfeld

Am 24.08.2022 ereignete sich am Mainkai in Marktheidenfeld ein Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Fußgänger. Der Lastwagen wollte eine Engstelle an einer Baustelle passieren und wurde hierzu von einem Mitarbeiter der dortigen Baustelle durch die Verengung gelotst. Während der Lkw die Baustelle mit Schrittgeschwindigkeit passierte, lief eine weitere männliche Person vor dem Fahrzeug, sodass der Lastwagen-Fahrer die Person von der Fahrerkabine aus nicht sehen konnte. Als der Laster die Engstelle zur Hälfte passierte, drehte sich der Mann zur Seite und dessen Fahrer fuhr diesem infolge dessen über den Fuß. Der Verletzte wurde anschließend mit Verdacht auf eine Mittelfußfraktur zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Gegen den Lastwagen-Fahrer wurde nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Auto überholt trotz Verbot und gefährdet Verkehrsteilnehmer

Lohr a. Main, Lkrs. Main-Spessart In der Nacht vom 24.08.2022, gegen 21:30 Uhr, wurde eine Verkehrsteilnehmerin, welche mit ihrem Auto die Staatsstraße 2435 von Lohr a. Main in Richtung Steinbach befuhr von einem silbernen Wagen trotz Überholverbots in einer scharfen Kurve überholt. Der Gegenverkehr musste hierbei ausweichen und stark abbremsen um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Ein Streifenwagen der PI Lohr a. Main wurde ebenfalls gefährdet. Der Streife gelang es nicht zu dem silbernen auto aufzuschließen, da dieser nach seinem Überholvorgang stark beschleunigte und in Richtung Wiesenfeld davon fuhr.

Die Ermittlungen wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs werden von der PI Lohr a. Main geführt. Verkehrsteilnehmer die ebenfalls gefährdet wurden bzw. Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Lohr a. Main unter der Telefonnummer 09352/87410 zu melden.

Brand einer Freifläche bei Urspringen

Urspringen, Lkr. Main-Spessart Die Polizei und die freiwillige Feuerwehr Urspringen wurden aufgrund eines Brandes alarmiert und nach Urspringen beordert. Vor Ort löschte die Feuerwehr den Brand auf der Fläche eines Privatgrundstücks. Aus bislang unbekanntem Grund glimmte das Grundstück einer 39 Jährigen Dame, auf welchem sich lediglich Unkraut und einzelne wildwachsende Büsche befanden. Die Grundstückseigentümerin konnte bislang nicht angetroffen werden. Es ist jedoch anzunehmen, dass kein Sachschaden entstand.

Einbruch in Partensteiner Metallbaufirma

Partenstein, Lkrs. Main-Spessart Im Zeitraum vom 23.08. auf 24.08.22 wurde in ein Metallbaubetrieb in der Straße Lehenäcker in Partenstein eingebrochen. Der unbekannte Täter hebelte hierfür ein Fenster auf und entwendete zwei Firmenlaptops.

Der Beuteschaden beläuft sich auf ca. 3900,- Euro. Die PI Lohr a. Main nahm die Ermittlungen auf und bittet um Zeugenhinweise.

Triefenstein. Der Polizei wurde am 24.08.2022 mitgeteilt, dass eine Dame ihren Wagen auf dem Parkplatz des Waldbades in Triefenstein parkte. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurück kam, wurde ihr durch einen Zeugen eine Nachricht mit dem Hinweis hinterlassen, dass sich ein Schaden an ihrem Auto befindet. Durch ein Kind, welches aus einem danebenstehenden Fahrzeug ausstieg, wurde die Fahrzeugtür gegen die Fahrerseite des Pkw der Geschädigten geschlagen. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500,00 €. Da sich hier kein Verantwortlicher bezüglich des entstandenen Schadens meldete, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen die Mutter des Kindes eingeleitet. Zeugen, welche den Vorfall beobachteten und weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 09391/9841-0 mit der Polizeiinspektion Marktheidenfeld in Verbindung zu setzen.

