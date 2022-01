Lastwagen fährt in Stauende - Zwei Verletzte bei Unfall auf A3 nahe Bischbrunn

Gegen 10 Uhr kam es auf der Richtungsfahrbahn Frankfurt aufgrund eines vorangegangen Kleinunfalls zwischen Marktheidenfeld und Rohrbunn zu einem Stau. Am Stauende prallte ein 60-jähriger Lastwagen-Fahrer, der auf der mittleren Fahrspur unterwegs war, aus bisher ungeklärten Gründen mit der rechten Seite seines Lastwagens in das Heck eines Sattelzuges, welcher auf dem rechten Fahrstreifen stand. Dabei wurde der Auflieger des stehenden Lasters komplett aufgerissen und das geladene Granulat verteilte sich auf der Autobahn. Bei dem Zusammenstoß wurde der Unfallverursacher leicht verletzt. Der Fahrer des zweiten Sattelzugs musste nach einer notärztlichen Versorgung mit schwereren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.



Die Feuerwehren aus Altfeld und Marktheidenfeld und das Technische Hilfswerk (THW) waren im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern und auslaufende Betriebsstoffe zu beseitigen. Nach einer kurzen Vollsperrung konnte der Verkehr auf einer Fahrbahn vorbeifließen. Die Bergungsarbeiten werden sich laut Polizei noch bis zum Nachmittag hinziehen (Stand 12 Uhr). Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf einen hohen fünfstelligen Betrag.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach unter der Telefonnummer 06021/857-2530 zu melden.

Ralf Hettler