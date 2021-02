Lastwagen fährt auf der A3 auf Kleintransporter auf- Mehrere Verrletzte

Am Mittwochabend hat sich gegen 19:45 Uhr auf der Autobahn A3, Höhe Marktheidenfeld in Richtung Frankfurt, ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 57-jähriger Lastwagenfahrer fuhr aus bislang ungeklärter Ursache ungebremst auf ein vor ihm fahrendes Kleintransporter-Gespann auf. Der mit einem Auto beladene Anhänger des vorausfahrenden Kleintransporter-Gespanns wurde durch den Zusammenprall in den Kleintransporter geschoben. Drei der vier Insassen des Kleintransporters wurden zum Teil schwer verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser transportiert werden. Die Front des Lkw wurde stark eingedrückt. Am Kleintransporter-Gespann entstand Totalschaden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Insgesamt drei nachfolgende Autos fuhren über mehrere Trümmerteile, die durch den Unfall auf der Autobahn verteilt waren. Diese Fahrzeuge wurden leicht beschädigt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf geschätzte 25.000 Euro. Aufgrund der schwierigen Bergung der Unfallfahrzeuge, musste der Standstreifen sowie der rechte Fahrstreifen für ca. 3 Stunden gesperrt werden. Es entstanden aber keine relevanten Verkehrsstörungen. Die Absicherung der Unfallstelle wurde durch die Autobahnmeister übernommen.

grr / VPI Aschaffenburg-Hösbach