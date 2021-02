Lastwagen bleibt unter Brücke in Aschaffenburg hängen

Nach dem Absenken des Aufliegers konnte er den Tunnel wieder verlassen und verständigte die Polizei. Der Schaden am Schwerfahrzeug wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt, jener an den Brückenteilen kann noch nicht zuverlässig geschätzt werden. Durch die erforderlichen Sicherungsaufgaben kam es im Berufsverkehr in beiden Richtungen zu massiven Beeinträchtigungen.

Hunde hetzen Rehkitz zu Tode

Am Donnerstag um die Mittagszeit erreichten die Polizei Aschaffenburg zwei Anrufe, wobei mitgeteilt wurde, dass auf einem Feld in der Steinbacher Straße zwei Hunde ein Reh jagen würden. Vor Ort konnte die Streife ein verendetes Rehkitz in einem umzäunten Bereich feststellen. Der verantwortliche Hundebesitzer, ein 72-Jähriger, war ebenfalls vor Ort. Er gab an, dass es sich bei den Tieren um Jagdhunde handeln würde, welche artgerecht gehandelt hätten. Der Mann zeigte sich äußerst belehrungsresistent, uneinsichtig und war offensichtlich auch mit dem Zurückholen seiner Hunde überfordert. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wird deshalb der Vorgang als Jagdwilderei eingestuft und zur Anzeige gebracht.