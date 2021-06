Lastwagen bleibt in Lohr an Ampel hängen

Gegen 11 Uhr bog die Sattelzugmaschine von der Westtangente nach rechts in die Rechtenbacher Straße ab und blieb hierbei mit seinem Planenaufbau an der Ampel hängen. Hierbei schlitzte er sich die Plane seines Aufliegers auf. Am Lkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. An der Ampel entstand kein Schaden.

Quadfahrer unter Alkohol

Lohr. Am Mittwochabend gegen 20 Uhr wurde ein 60-jähriger Quadfahrer am Sommerberg angehalten und kontrolliert. Da während der Kontrolle Alkoholgeruch bei dem Fahrer wahrgenommen werden konnte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab ein Wert von 0,56 Promille. Deswegen wurde die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet, welche anschließend im Klinikum Lohr a. Main durchgeführt wurde. Sollte die Blutentnahme die Alkohol-werte bestätigten, erwartet dem Quadfahrer eine Verkehrsordnungswidrigkeitsanzeige und ein 1-monatiges Fahrverbot.

Auto angefahren

Lohr. In der Zeit vom 18. Juni bis zum 21. Juni wurde ein weißer Polo von einem bisher unbekannten Fahrzeug an der hinteren rechten Stoßstange angefahren und beschädigt. Der Unfall soll sich laut Geschädigte entweder im Bereich eines Autohauses in der Bürgermeister-Dr.-Nebel-Straße oder auf dem Parkplatz an der Mainlände ereignet haben. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

Dieselspur in der Jahnstraße

Lohr. Von Mittwoch- auf Donnerstagnacht, gegen 1 Uhr, stellte die Polizei eine leichte Dieselspur fest, welche sich von der Jahnstraße bis in die Bahnhofstraße zog. Die Straßenmeisterei musste die Ölspur abbinden. Ein Verursacher konnte bisher nicht ermittelt werden.

Hinweise hierzu bitte an die Polizei Lohr am Main unter Tel. 09352/87410.

dasch / Quelle: Polizeiinspektion Lohr am Main