Lastwagen bleibt an Bahnunterführung in Nilkheim hängen

In der Großostheimer Straße lenkte er sein Fahrzeug gegen die stählerne Warnbake, sodass der Lkw feststeckte und die Dachplane beschädigt wurde. Die Schadenshöhe wird mit circa 7.500 Euro angegeben. An der Brücke selbst entstand kein Schaden. Eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg nahm den Unfall auf und regelte den Verkehr bis der Lkw rückwärts wieder ausgefahren werden konnte.

Autofahrerin wird von Sonne geblendet

Haibach. Am Donnerstagmorgen gegen 07:30 Uhr fuhr eine 24-jährige Mazda-Fahrerin im Grenzweg frontal auf einen am Straßenrand geparkten Anhänger auf. Dabei wurde die Fahrzeugfront massiv eingedrückt und die Airbags lösten aus. Durch den Aufprall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Die junge Verkehrsteilnehmerin gab an von der Sonne geblendet worden zu sein und den Anhänger deshalb nicht gesehen zu haben. Durch die Wucht des Aufpralls wurde sie leicht verletzt. Sie klagte nach dem Unfall über Schmerzen im Nacken- und Rückenbereich und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

BMW in Pflaumheim beschädigt

Großostheim. Am vergangenen Mittwoch zwischen 07:00 Uhr und 17:15 Uhr hat ein unbekannter Täter einen blauen BMW Z3 in der Rudelzauer Straße (Ortsteil Pflaumheim) beschädigt. Der Fahrzeughalter stellte mehrere Dellen und Kratzer auf der Beifahrerseite fest. Der Pkw war im genannten Zeitraum auf Höhe des Friedhofes abgestellt. Der Schaden wird auf etwa 1.700 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.

vd/Polizei Aschaffenburg