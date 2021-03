Gegen 08.30 Uhr war hier ein Sattelzug beim Passieren eines geparkten Opel Grandland hängen geblieben. An dem Pkw wurde die linke vordere Seite beschädigt, der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 2500 Euro.

Geparkten Pkw angefahren - unfallflüchtig

Mömlingen, Hauptstraße. Eine Unfallflucht ist am Mittwoch Abend gegen 17.50 Uhr aus der Hauptstraße gemeldet worden. Der Fahrer eines schwarzen Pkw VW Caddy war hier aus einer Hofeinfahrt ausgefahren und hatte hierbei einen geparkten Pkw Skoda touchiert. Nach mehrmaligem Rangieren fuhr der Caddyfahrer weiter, ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden zu kümmern. Von dem Geschädigte konnte das Kennzeichen des Verursacherfahrzeuges abgelesen werden. Der angerichtete Sachschaden an dem Skoda Roomster beträgt ca. 500 Euro.

Roter Opel beschädigt geparkten Pkw

Wörth a.Main, Landstraße. Eine Unfallflucht ist am Mittwoch Nachmittag gegen 16.50 Uhr aus der Landstraße gemeldet worden. Ein BMW-Fahrer hatte hier seinen Pkw auf dem öffentlicher Parkplatz abgestellt. Als der Fahrer des grauen 1er BMW gegen 16.50 Uhr zu seinem Pkw kam, wies ihn ein namentlich nicht bekannter Zeuge darauf hin, dass der Fahrer eines roten Opels, mit einem Kennzeichen ähnlich MIL-TE32, während des Ausparkvorganges an dem BMW hängen geblieben ist. Der Opelfahrer verursachte hierbei einen Schaden von ca. 500 Euro.

Die Polizei bittet den unbekannten Zeugen sich nochmals zu melden. Weiterhin erhofft sie sich Hinweise auf den roten Opel mit dem o. a. MIL-Kennzeichen. Dessen Fahrer hat den Unfall evtl. gar nicht bemerkt.

Vorfahrt missachtet

Großwallstadt, B 469 Ausfahrt Obernburg-Nord / Kreisstraße MIL 38. Am Mittwoch Nachmittag hat es an der Abbfahrt der B 469 in Obernburg Nord, Fahrtrichtung Aschaffenburg, gekracht. Ein Obernburger Audifahrer wollte hier mit seinem A3 nach links in Richtung abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines Mercedesfahrers, der auf der MIL 38 von Großwallstadt kommend Richtung Obernburg unterwegs war. Der Audi prallte in die linke Fahrzeugseite de Mercedes. Beide Fahrzeuge wurden hierbei beschädigt, der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro. Die Pkw waren noch fahrbereit.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg, Tel. 06022 / 629 – 0

klal/Quelle:Polizei Obernburg