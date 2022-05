Lastwagen beschädigt Haus in Alzenau

Ein 34jähriger Kraftfahrer war mit einem tschechischen Sattelzug beim Versuch die Baustelle in der Alzenauer Straße in Hörstein zu umfahren in die Hauptstraße abgebogen, obwohl diese für Fahrzeuge mit einer Länge über zehn Meter gesperrt ist. In der Folge blieb der Fahrer mit seinem Sattelauflieger an einem Hausvorsprung hängen und verursachte dort einen Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Der Kraftfahrer musste in der Folge eine Sicherheitsleistung für das zu erwartende Bußgeld leisten.

Vom Pedelec gestürzt

Mömbris. Am frühen Freitagabend, gegen 18:25 Uhr befuhr ein 24jähriger Mann mit seinem Pedelec der Marke Cube die Frankenstraße in Mömbris bergab in Richtung der Breslauer Straße. Der junge Mann führte sein Fahrrad mit nur einer Hand am Lenker, da er zeitgleich damit beschäftig war seine Jacke zu schließen. Als er Bremsen musste betätigte er infolge dessen nur die Vorderradbremse, was dazu führte dass er ohne Fremdbeteiligung über den Lenker des Pedelecs stürzte und sich diverse Prellungen und Schürfwunden zuzog. Schwerere Verletzungen blieben dem jungen Mann erspart, da er einen Fahrradhelm trug. Am Pedelec entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro. Der junge Mann wurde zur weiteren Behandlung seiner Verletzungen durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht.

Komplettradsätze entwendet

Alzenau. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es im Industriegebiet Süd in Alzenau zu mehreren Diebstählen. Bisher unbekannte Täter entwendeten 5 auf einem Firmengelände gelagerte Komplettradsätze. Weiterhin erbeuteten die Täter ca. 200 Meter Stromkabel. Aus einem neben dem Parkplatz geparkten Traktor zapften die Täter noch ca. 200 Liter Diesel ab. Die erbeuteten Waren haben einen Gesamtwert von ca. 5000 Euro.

vd/Polizei Alzenau