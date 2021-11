Lastwagen beschädigt Balkon an Aschaffenburger Haus

Hier befuhr ein 36-jähriger Lastwagen-Fahrer mit seiner Sattelzugmaschine die Gruberstraße in Richtung Aschaffenburg und blieb aus Unachtsamkeit mit dem Anhänger an dem Balkon eines Wohnhauses hängen. Hierdurch wurden mehrere Holzpaletten herausgebrochen. Der Sachschaden am Wohnhaus beläuft sich auf 10.000 Euro. Am Lastwagen entstand Schaden in Höhe von 500 Euro.

Pfefferspray in der Tasche und Parfüm gestohlen

Aschaffenburg. Am Montag, den 15.11.2021, wurde gegen 12:45 Uhr in der City-Galerie Aschaffenburg, Fabrikstraße, ein Ladendieb beobachtet, wie er Parfüm im Wert von 100 Euro aus dem Regal nahm und dieses in seine Jackentasche steckte. Als der 20-Jährige das Geschäft verließ wurde er angesprochen und händigte das Parfüm freiwillig aus. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde noch festgestellt, dass er in seiner Jackentasche ein Tierabwehrspray mitgeführt hat.

Gegen den jungen Mann ergeht Strafanzeige wegen Diebstahl mit Waffen.

Fahrt unter Drogeneinfluss durch Großostheim

Großostheim. Am Montagnachmittag, gegen 16:10 Uhr, wurde in Großostheim in der Niedernberger Straße bei einer Verkehrskontrolle festgestellt, dass der Fahrer offensichtlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Ein Vortest erhärtete zudem den Verdacht und der Fahrzeugführer musste sich einer Blutentnahme unterziehen und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg