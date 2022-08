Glück im Unglück hatte eine 69 Jahre alte Fahrerin eines E-Bikes mit drei Rädern am Dienstagmorgen. Gegen 9.45 Uhr wollte die Dame von der Südbahnhofstraße geradeaus in die Herrleinstraße fahren. Zeitgleich bog ein aus der Südbahnhoftstraße kommender Laster rechts in die Schweinheimer Straße ab, wobei der 29 Jahre alter Fahrer die E-Bike-Fahrerin übersah. Der Lastwagen prallte mit dem Rad zusammen und schob es einige Meter vor sich her. Während an dem E-Bike wirtschaftlicher Totalschaden entstand, kam die Fahrerin nach ersten Erkenntnissen mit leichten Verletzungen davon. Sie wurde vorsorglich zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus eingeliefert. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes übernahm die Feuerwehr Aschaffenburg die Erstversorgung der 69-Jährigen und regelte an der Unfallstelle den Verkehr.

Ralf Hettler