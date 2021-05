Lasterfahrer übersieht Auto: Unfall auf A3 bei Kleinostheim

Der Laster fuhr vom linken uf den rechten Fahrstreifen der Nebenfahrbahn der A 3 in Fahrtrichtung Passau/Linz. Dabei übersah er den neben ihm fahrenden VW eines 50 jährigen und stieß seitlich mit diesem zusammen. Daraufhin stieß der VW in die linke Leitplanke und kam dort zum Stehen. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 14.000 Euro. Es bildete sich ein Rückstau von mehreren hundert Metern, da die Nebenfahrbahn für die Dauer von ca. 60 Minuten halbseitig gesperrt war.

Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach/kick