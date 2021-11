Lasterfahrer schlägt mit Baseballschläger zu - Streit um Parkplatz bei Weibersbrunn

Das schrieb die Vekehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach in einer Pressemitteilung. Im Bereich der Rastanlage Spessart Nord hatten sich gegen 03.45 Uhr zwei Kraftfahrer zur selben Zeit den selben Parkplatz zur Einbringung ihrer Ruhezeiten ausgesucht. Während der eine etwas schneller in die Lücke einfahren konnte, hatte der andere das Nachsehen und gab dem Parkenden deshalb Lichthupe. Die Lichthupe nahm der 45-Jährige zum Anlass auszusteigen und mit seinem Baseballschläger an der Zugmaschine des Kontrahenten auf eine Kunststoffblende einzuschlagen.

Die eintreffenden Beamten konnten den Streit letztendlich schlichten, der Sachschaden blieb gering. Der Baseballschläger wurde sichergestellt, seinen Eigentümer erwartet eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

Unter Drogeneinfluss unterwegs

Im Rahmen der Schleierfahndung hat die Polizei am Donnerstag gegen 15.30 Uhr ein Auto mit rumänischer Zulassung auf der A3 bei Waldaschaff einer Kontrolle unterzogen. Der Autofahrer wies drogenbedingte Auffälligkeiten auf. Auf Nachfrage räumte der 33-Jährige ein, vor zwei Tagen auf einer Party Marihuana und Kokain konsumiert zu haben. Diverse Tests erhärteten den Verdacht, dass der Autofahrer zum genannten Zeitpunkt fahruntüchtig war. Es wurde daher eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt durch Sicherstellung der Fahrzeugschlüssel für einen Tag unterbunden. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen, wurde die Person entlassen. Eine Sicherheitsleistung in Höhe von 700 Euro wegen der Trunkenheit im Verkehr wurde angeordnet.