Lasterfahrer nach Fahrerflucht in Lohr von der Polizei gestellt

Der Laster hat die Barken auf den Gehweg geschleudert, wo sie den Fußgänger am Fuß getroffen und leicht verletzt haben. Der Lkw setzte daraufhin ohne anzuhalten seine Fahrt in Richtung Autobahn Frankfurt fort. Ein Baustellenarbeiter nahm die Verfolgung auf und verständigte gleichzeitig die Polizei.

Der Lkw-Fahrer konnte daraufhin auf der Autobahn von der Polizei angehalten werden. Gegen den Fahrer wurde Anzeige wegen Fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht erstattet.

Ladendiebin erwischt

Lohr. Am Mittwochmorgen ist eine 15-jährige beim Stehlen von kosmetischen Artikeln in einem Supermarkt in der Alfred-Stumpf-Straße erwischt worden. Die 15jährige versuchte noch das Diebesgut im Wert von ca. 17 Euro zu verstecken, was ihr allerdings nicht gelang. Der Verbrauchermarkt hielt die Diebin bis zum Eintreffen der Polizei fest. Nach der Anzeigenaufnahme wurde sie ihrer Mutter übergeben.