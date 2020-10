Lasterfahrer flüchtet nach Unfall auf A3 bei Weibersbrunn

Der unbekannte Fahrer wechselte anschließend mit seinem Fahrzeug auf den mittleren Fahrstreifen, schaltete Warnblinklicht ein und machte Anzeichen, anhalten zu wollen. Der 66-jährige Geschädigte schaltete daraufhin ebenfalls Warnblinklicht ein, wechselte auf dem Pannenstreifen und hielt sein Fahrzeug hier an. Der unbekannte Unfallverursacher fuhr dann allerdings, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern, in Fahrtrichtung Frankfurt davon. Gegen ihn wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Die Schadenshöhe am unfallverursachenden Fahrzeug ist unbekannt, am Fahrzeug des Geschädigten wird sie auf einen 4-stelligen Euro-Betrag geschätzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter der Telefonnummer 06021/857-2411 zu melden.

Unterschlagener Pkw, gestohlene Dokumente und Fahrer ohne Führerschein und betrunken

Bessenbach, Kreis Aschaffenburg. Am Mittwoch wurde gegen 13:30 Uhr ein 31-Jähriger Ungar als Fahrer eines mit niederländischen Kennzeichen versehenen Citroens auf der A3 bei Bessenbach aufgrund seiner aggressiven Fahrweise zur Verkehrskontrolle angehalten und überprüft. Der Mann wies sich hierbei lediglich mit einem slowakischen Führerschein aus, weitere Dokumente führte er nach eigenen Angaben nicht mit sich. Während der Kontrolle nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann wahr, ein daraufhin durchgeführter Alkotest ergab über 2,2 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass der Pkw zeitgleich zur laufenden Kontrolle von den Niederlanden zur Fahndung und Sicherstellung ausgeschrieben wurde, da dieser zuvor dort vom Fahrer unterschlagen wurde. Außerdem war der vom 31-Jährigen Beschuldigten vorgezeigte Führerschein nicht dessen Eigentum. Der Führerschein war von der Slowakei zur Sicherstellung ausgeschrieben, da er hier dem rechtmäßigen Eigentümer gestohlen wurde. Der 31-Jährige Beschuldigte, dessen rechtmäßige Personalien die Beamten ermitteln konnten, wurde daraufhin vorläufig festgenommen, der Pkw, wie auch der Führerschein sichergestellt. Bei der Durchsuchung des Pkws wurde dann noch eine Geldbörse mit ungarischen Identitätspapieren aufgefunden werden, welchen ebenfalls nicht dem 31-Jährigen gehörte. Der Mann musste sich zwecks Blutuntersuchung einer Blutentnahme unterziehen. Nach der Sachverhaltsaufnahme durfte er die Dienststelle verlassen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Unterschlagung und falscher Namensangabe ermittelt.

Unter Drogen auf A3 unterwegs

Weibersbrunn, Kreis Aschaffenburg. Bei der Kontrolle eines 20-Jährigen Opel-Fahrers auf der A3 bei Weibersbrunn stellten die Beamten am Mittwoch gegen 21 Uhr drogentypische Auffälligkeiten fest. Zudem gab der Mann an, in der zurückliegenden Zeit Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Die Weiterfahrt wurde daraufhin unterbunden, bei dem Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Er muss sich nun wegen Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten.

Fahrer fährt trotz Fahrverbot

Esselbach, Kreis Aschaffenburg. Ein 35-Jähriger wurde am Donnerstag gegen 00:40 Uhr mit seinem Kleintransporter auf der A3 in Richtung Frankfurt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Eine Überprüfung ergab hierbei, dass gegen den Herrn zurzeit ein rechtskräftiges Fahrverbot in Deutschland bestand. Der Führschien des Mannes wurde daraufhin sichergestellt, gegen ihn eine Anzeige wegen Fahrens trotz Fahrverbots erstellt. Da die 32-Jährige Beifahrerin über eine ausreichende Fahrerlaubnis verfügte, übernahm sie anschließend das Steuer des Kleintransporters.

mci / Quelle: Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach