Lasterfahrer flüchtet nach Kollision mit Fahrrad in Aschaffenburg

Meldungen aus dem Stadtgebiet Aschaffenburg

Laster lässt Fahrradfahrer auffahren und flüchtet

Ein 49-Jähriger fuhr am Donnerstag um 08:05 Uhr mit seinem Mountainbike die Fasaneriestraße in Richtung Deutsche Straße entlang. Kurz vor einer Kreuzung stand ein oranger Kastenwagen am rechten Fahrbahnrand. Der Radfahrer wollte vorbeifahren, da das Fahrzeug offensichtlich hielt. Unmittelbar vor Erreichen des Lasters fuhr der Fahrer plötzlich und ohne zu blinken los. Der 49-Jährige bremste noch, um sich wieder nach rechts einzuordnen. Nun bremste auch der Lasterfahrer grundlos bis zum Stillstand ab, worauf der Radfahrer gegen die Ladefläche prallte und auf den Gehsteig stürzte, wobei er sich überschlug. Er erlitt hierbei massive Prellungen und Schürfwunden und musste ärztlich versorgt werden. Der Unfallverursacher flüchtete mit Fahrzeug, ohne Feststellung seiner Personalien, nach links über die Deutsche Straße in Richtung Innenstand. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Tel.Nr: 06021/857-2230 zu melden.

Zeugin nach Unfallflucht gesucht

Ein Rentner parkte am Mittwoch um 11:50 Uhr seinen Daimler in der Mühlstraße Höhe Hausnummer 11 ein. Als er nach etwa 15 Minuten zu seinem Wagen zurückkam, bemerkte er, dass der Außenspiegel von einem unbekannten Fahrzeug abgefahren worden war. Eine Zeugin hatte den Vorgang beobachtet und dem Geschädigten mitgeteilt, dass es sich bei der Verursacherin um eine junge Frau mit einem unbekannten Auto gehandelt habe. Der Senior vergaß in seiner Aufregung die Personalien der aufmerksamen Zeugin zu notieren. Am Daimler entstand ein Schaden von etwa 700 Euro. Die Unfallzeugin wird gebeten, sich bei der Polizei Aschaffenburg unter Tel: 06021/857-2230 zu melden.

Diebstahl zweier Garten-Zinkwannen

Aus einem Garten in der Deutschen Straße verschwanden in der Zeit zwischen Mittwoch 22:00 Uhr und Donnerstag 06:00 Uhr zwei Zinkwannen. Zuvor hatten die Täter die gepflanzten Blumen ausgekippt. Der Schaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt.

Körperliche Auseinandersetzung endet im Krankenhaus

In der Suicardusstraße gerieten am Mittwochabend gegen 19:30 Uhr zwei 15 und 18 Jahre alte Jugendlichen zunächst verbal aneinander. Im weiteren Verlauf schlug der Ältere mit der Faust zu und brach dem Jüngeren den Unterkiefer. Anschließend soll ein zweiter, unbekannter Täter ihm noch heftig in den Rücken geschlagen haben. Der Schüler wurde durch die Besatzung eines Rettungswagens vor Ort erstversorgt und vom Klinikum Aschaffenburg wegen des Kieferbruches in ein Spezial-Krankenhaus nach Frankfurt verlegt. Die Ermittlungen werden durch die Polizei Aschaffenburg von einem speziell geschulten Jugendbeamten geführt. Zeugen, welche den Streit beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 06021/857-2230 zu melden.

stru/Polizei Aschaffenburg