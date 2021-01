Lasterfahrer entdeckt 14 Personen auf der Ladefläche  Polizei ermittelt

Die Alzenauer Polizei stellte darin 14 afghanische Staatsangehörige fest, die unbemerkt mutmaßlich in Serbien zugestiegen waren.

Gegen 11.10 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken der Notruf ein, nach dem ein serbischer Lastwagenfahrer auf Klopfgeräusche, die aus seinem Auflieger kamen, aufmerksam geworden war. Tatsächlich wurden in der Folge von der Polizei 14 Afghanen, darunter 11 Jugendliche, festgestellt, die den Umständen entsprechend wohlauf waren. Nach einem Corona-Test und der Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Flüchtlinge in Abstimmung mit dem Landratsamt Aschaffenburg in unterschiedlichen Einrichtungen untergebracht.

Die Polizei führt jetzt unter anderem strafrechtliche Ermittlungen wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern.

sob/Polizei Unterfranken