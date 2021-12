Lasterfahrer beschädigt Steinmauer und Sandsteinfindling in Marktheidenfeld

Ein Zeuge konnte der Polizei zufolge beobachten, wie der Fahrer eines Lkw-Gespanns am Mainkai an einem großen Sandsteinfindling, welcher an der Einfahrt der Wasserwacht Marktheidenfeld platziert war, hängen blieb. Der Sandstein wurde zudem auf eine Steinmauer geschoben, welche dadurch brach. Obwohl der Zeuge den Verursacher ansprach, fuhr dieser weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von etwa 150 € zu kümmern. Die Polizei Marktheidenfeld hat die Ermittlungen aufgenommen.

Polizei Marktheidenfeld/kick