Lasterfahrer beschädigt Haus in Steinfeld und flüchtet

Am Dienstagnachmittag befuhr ein 36 Jahre alter Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug die Urspringer Straße in Fahrtrichtung Urspringen. Hier blieb der Laster an einem Regenfallrohr hängen und beschädigte dieses. Der Hauseigentümer wurde auf den Unfall aufmerksam, da er den Laster vor seinem Haus rangieren hörte. Bei einer Nachschau konnte der Geschädigte das beschädigte Fallrohr feststellen. Er machte den Fahrer auf den Unfall aufmerksam. Dieser reagierte jedoch nicht und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Unfallflüchtige konnte von einer Streife in Zimmern angehalten. Am Haus entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Dem Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort.