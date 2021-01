Laster verursacht Unfall auf A45 bei Alzenau

Der 60-Jährige musste mit seinem Crafter daraufhin, um einen Zusammenstoß der Fahrzeuge zu verhindern, nach links ausweichen. Hierbei kollidierte sein Fahrzeug mit der Mittelleitplanke. Der Fahrer blieb unverletzt, es entstand hierdurch allerdings ein Gesamtsachschaden an Fahrzeug und Leitplanke von ca. 7.500 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Gegen ihn wird nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06021/857-2411 bei der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach zu melden.

21-Jähriger trotz Fahrerlaubnisentzug auf Autobahn unterwegs

Bei der Kontrolle eines 21-jährigen Fahrers eines Nissans stellten Beamte der Verkehrspolizei am Samstag gegen 3 Uhr fest, dass gegen den Mann ein amtlicher Entzug der Fahrerlaubnis bestand. Da der Mann seinen Führerschein bislang noch nicht abgegeben hatte, wurde dieser daraufhin sichergestellt und die Weiterfahrt des Herrn unterbunden. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Mann mit Haftbefehl gesucht: Hösbach

Am Freitag kontrollierten Beamte der Verkehrspolizei einen Laster in der Siemensstraße in Hösbach. Eine Überprüfung ergab hierbei, dass der 71-jährige Beifahrer mit Haftbefehl gesucht war. Er wurde daraufhin festgenommen und zur Verkehrspolizeiinspektion verbracht. Seine Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt konnte der Mann dann allerdings durch die Zahlung einer festgelegten Geldstrafe abwenden. Er durfte anschließend seine Reise fortsetzen.

Fahrer führt Drogen bei sich und Fahrzeug ist nicht versichert: Hösbach,

Am Donnerstagabend kontrollierten Fahnder der Verkehrspolizei einen Opel Astra, der auf der A3 in Richtung Würzburg unterwegs war. Bei der Überprüfung des 45-jährigen Fahrers fanden die Beamten dann geringe Mengen Betäubungsmittel auf, zudem stellten sie fest, dass für sein Fahrzeug keine vorgeschriebene Haftpflichtversicherung bestand. Die Weiterfahrt des Herrn wurde daraufhin untersagt, die Betäubungsmittel sichergestellt und eine Strafverfahren eingeleitet.

