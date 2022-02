Laster und VW kollidieren bei Autobahnausfahrt nahe Tauberbischofsheim - drei Verletzte

Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 290 bei Tauberbischofsheim am Freitagmorgen: Drei verletzte Personen und mindestens 10.000 Euro Sachschaden. gegen 6 Uhr ist ein 40-Jähriger mit seinem Laster mit Anhänger von der Autobahn 81 abgefahren und nach links auf die Bundesstraße in Richtung Tauberbischofsheim eingebogen. Vermutlich übersah er hierbei den bevorrechtigten VW-Caddy eines 48-Jährigen, woraufhin beide Fahrzeuge kollidierten. Durch den Zusammenprall wurden der VW-Fahrer und seine beiden Mitfahrer im Alter von 23 und 52 Jahren verletzt. Der Pkw wurde so stark beschädigt, dass dieser nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

65-Jähriger kommt von Fahrbahn ab

A81/Grünsfeld. Sachschaden von circa 10.000 Euro: Am Donnerstagnachmittag ist ein 65-Jähriger Audi-Q5-Fahrer von der Fahrbahn abgekommen. Der Mann war gegen 14.45 Uhr zwischen der bayerischen Landesgrenze und der Anschlussstelle Tauberbischofsheim unterwegs. Aufgrund der Witterung und der nicht-angepassten Geschwindigkeit geriet der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanken. Der Mann erlitt durch den Unfall keine Verletzungen. Der Audi wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

Unbekannte Person verursacht Sachschaden an Bahnschranke

Wittighausen. Eine unbekannte Person hat mit ihrem Fahrzeug am Bahnübergang bei Wittighausen einen Sachschaden von circa 3.000 Euro verursacht. Gegen 9.30 Uhr befuhr sie mit ihrem Wagen die Landesstraße 511. An dem dortigen Bahnübergang blieb das Fahrzeug an dem Schlagbaum hängen und beschädigte diesen. Anstatt sich um den verursachten Sachschaden zu kümmern oder die Polizei über den Verkehrsunfall zu informieren, fuhr der/die Täter/in davon. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder die Person machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

Graffitischmiererei - Zeugen gesucht

Heilbronn-Freudenberg. Unbekannte haben am Montag oder Dienstag die Hauswand einer Kindertagesstätte in Freudenberg beschmiert. Die Täter begaben sich an einem der beiden Tage zu dem Gebäude im Wiesenweg und besprühten die Außenwand gegenüber der Hochwassermauer des Kindergartens mit Schriftzügen, Schriftzeichen und Zahlen. Die Hauswand muss nun für mehrere hundert Euro gereinigt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich beim Polizeiposten Freudenberg unter der Telefonnummer 09375 91031 zu melden.

lesa/ Quelle: Polizei Heilbronn