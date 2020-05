Laster überholt zwei Motorräder, drängt zwei weitere von der Straße bei Sommerkahl

Gegen 15:30 Uhr befuhr ein Fahrlehrer mit seinem Fahrschüler im Rahmen einer Motorradausbildungsfahrt die Kreisstraße AB19 in Richtung Engländer. Auf dieser kurvenreichen Strecke sind abschnittsweise Geschwindigkeitsbeschränkungen und ein Überholverbot angeordnet. Der Fahrlehrer und sein Fahrschüler hielten sich vorbildlich an diese verkehrsrechtlichen Anordnungen. Ein 55-Jähriger Lkw-Fahrer hatte es offenbar sehr eilig. Er überholte die beiden Motorradfahrer in einem Bereich, in dem eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h erlaubt und zudem noch ein Überholverbot angeordnet ist. Während des Überholvorganges kamen dem Lkw zwei weitere Motorradfahrer entgegen gefahren. Diese mussten dem Lkw Ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Lkw-Fahrer konnte von dem Fahrlehrer eingeholt und zur Rede gestellt werden. Anschließend verständigte der Fahrlehrer die Polizei. Die beiden entgegenkommenden Motorradfahrer konnten vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Sie sind wichtige Zeugen und werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau in Verbindung zu setzen.

Vorfahrtsunfall in Mömbris

Mömbris. Ein schadensträchtiger Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagmittag gegen 13 Uhr am EKZ in Mömbris auf Grund einer Vorfahrtsmissachtung. Eine 55-Jährige wollte mit ihrem VW aus dem Parkplatz-Zubringer des Verbrauchermarktes in die Straße Frohnhofen einbiegen. Sie übersah einen Audi, der aus ihrer Sicht von links kam und vorfahrtsberechtigt war. Sowohl die 23-Jährige Fahrerin des Audi, als auch die 55-Jährige Lenkerin des VW wurden leicht verletzt. Die beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge wurden bei dem Verkehrsunfall erheblich beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Polizei Alzenau