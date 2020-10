Laster streift Letiplanke in Burgsinn

Am Dienstagnachmittag gegen 17:15 Uhr kam der 23-jährige Fahrer eines mobilen Krans beim Befahren der Staatsstraße 2304 aus Unachtsamkeit auf geradem Streckenverlauf nach rechts ins Bankett. Hierbei touchierte er leicht die Leitplanke, so dass diese verkratzt, aber nicht deformiert wurde. Der Fahrer konnte den Laster kurz darauf wieder auf die Fahrspur bringen. Der Schaden am Kran wird auf ca. 1000 Euro, der Schaden an der Leitplanke auf ca. 100 Euro geschätzt.

xere/Polizei Gemünden