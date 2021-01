Laster rutscht in Mainbullau in Graben - Anwohner leisten Hilfe

Allerdings befand er sich in einem Funkloch und konnte keine Hilfe herbeirufen. Aus diesem Grund klingelte er zu Nachtzeit bei einem in der Nähe stehenden Haus und bat darum einen Notruf absetzen zu können. Bei Eintreffen der Streife waren bereits Anwohner vor Ort. Diese wiederum hatten schon einen ortsansäßigen Landwirt verständigt, der das festgefahrene LKW-Gespann aus seiner mißlichen Lage befreite. Ein Abschleppdienst war dank der Hilfe nicht mehr notwendig. Es enstand geringer Sachschaden.

Stadtprozelten. Am Donnerstag, gegen 18:30 Uhr, kam es im Begegnungsverkehr in der Hauptstraße zwischen zwei Kleintransportern zu einer Spiegelberührung. Nach einem kurzen Wortgefecht zwischen den beiden Fahrern setzte jedoch der bislang unbekannte Fahrzeugführer des grauen Kleintransporters seine Fahrt in Richtung Faulbach fort, ohne sich um einen Personalienaustausch zur Schadensregulierung zu kümmern. Über den grauen Kleintransporter sind keine weiteren Daten bekannt, der Fahrer wird aber wie folgt beschrieben: ca. 60 Jahre alt, kräftige Figur, etwa 175 cm groß, und er hatte dünnes, kurz geschnittenes lichtes Haar. Außerdem sprach er gebrochen Deutsch mit eventuell osteuropäischer/slawischer Mundart. Der verursachte Sachschaden wird auf ca. 250 Euro geschätzt.

Verstöße nach dem Infektionsschutzgesetz

Miltenberg. Aufgrund der anhaltenden Covid19-Pandemie wurden erneut Kontrollen am Bahnhof und in den Zügen durchgeführt. So musste am Donnerstagmorgen eine 19-Jährige angezeigt werden, die im Bahnhofgebäude ohne Maske angetroffen wurde. Ein 51-jähriger Mann wurde in einem Zug gegen 07.35 Uhr angetroffen, welcher ohne Mundschutz, aber dafür sich mit Alkoholika im öffentlichen Raum „vergnügte“. Beide Personen erwartet eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz.