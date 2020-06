In der Friedhofstraße in Großheubach stellte am Dienstag, gegen 11.55 Uhr, ein Lasterfahrer sein Gefährt ab, allerdings ohne es ordnungsgemäß zu sichern. Der Laster mit Anhänger machte sich selbständig und rollte in den Vorgarten eines Anwesens. Glücklicherweise gab es nur Sachschäden an einem Zaun, der Bepflanzung und am Fahrzeug. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa. 3000 Euro.

stru/Polizei Miltenberg