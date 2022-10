Gemünden: Laster rangiert und prallt gegen Auto

Hinter dem Sattelanhänger parkte ein 57-jähriger Autofahrer. Als der 45-jährige Fahrer des Sattelzuges losfahren wollte, rangierte er ein Stück rückwärts. Hierbei stieß er mit dem am Heck des Aufliegers befestigten Gabelstapler gegen die Front und Motorhaube des Renault, welche dadurch eingedrückt wurde. Offenbar konnte der Sattelzugfahrer den Wagen über seine Außenspiegel nicht sehen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Wildunfall

Burgsinn. Am Mittwoch gegen 19.20 Uhr erfasste ein 36-jähriger Autofahrer auf der Staatsstraße 2304 einen Fuchs, welcher die Straße querte. Das Wild wurde hierbei getötet. Am VW Golf entstand Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro.

Nicht zugelassenes Fahrzeug auf Parkplatz festgestellt

Gemünden. Am Mittwochabend wurde im Rahmen einer Streifenfahrt auf einem öffentlichen Parkplatz an der Mainlände ein Ford parkend festgestellt, an welchem vorne und hinten ungestempelte Kennzeichen angebracht waren. Erste Recherchen ergaben, dass das Kennzeichen keinem Fahrzeug zugeordnet werden konnte. Den Fahrzeughalter erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Bayerischen Straßen- und Wegegesetz.

Meldungen der Polizei Gemünden

Trickdiebstahl

Karlstadt. Am Mittwoch gegen 9.50 Uhr wurde ein 84-jähriger Senior in der Neuen Bahnhofstraße in Karlstadt von einer unbekannten männlichen Person angesprochen, ob er diesem ein Zwei-Euro-Stück wechseln könne. Der Senior kam dieser Bitte nach und wechselte das Münzgeld. Diese Situation nutzte der Trickdieb aus, um dem 84-Jährigen in einem unbemerkten Moment eine zweistellige Bargeldsumme aus dessen Geldbeutel zu entwenden. Der Täter wird wie folgt beschrieben: 40 Jahre alt, kurze Haare, zerrissene blaue Jeans, einen grauen Pullover und dunkle Sportschuhe.

Hinweise nimmt die Polizei Karlstadt unter der Rufnummer 09353/9741-0 entgegen.

Meldung der Polizei Gemünden