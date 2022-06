Laster mit E-Autos in Brand - Vollsperrung auf A 66 bei Gründau

Auf der Autobahn 66 zwischen den Anschlussstellen Gründau-Rothenbergen und Gründau-Lieblos geriet ein Lastkraftwagen-Auflieger, der mit E-Autos beladen war, am Montagmorgen in Brand. Gegen 7.40 Uhr meldete die Rettungsleitstelle Main-Kinzig den Brand, infolgedessen es zu einer Vollsperrung und einem kilometerlangen Stau auf der Autobahn in Fahrtrichtung Fulda kam. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es im Inneren des Aufliegers zu einem Feuer.

Noch bevor die Feuerwehr eintraf, waren Ersthelfer, darunter auch eine Streife der Polizei, damit beschäftigt Löschversuche durchzuführen. Letztlich gelang es der Feuerwehr den Brand vollständig abzulöschen. Gegen 8.40 Uhr wurde die Vollsperrung aufgehoben und eine Fahrspur freigegeben. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Radfahrerin bei Unfall in Bruchköbel schwer verletzt

Bruchköbel (Main-Kinzig-Kreis). Mit schweren Verletzungen kam eine 50 Jahre alte Radfahrerin am Samstagnachmittag in ein Krankenhaus, nachdem es kurz vor 16 Uhr in der Straße "An der Landwehr" zu einem Zusammenstoß mit einem Skoda Octavia gekommen war. Der 55 Jahre alte Skoda-Fahrer war auf der Straße "An der Landwehr" unterwegs und übersah offenbar die von rechts aus der Straße "Zur Tanne" fahrende Radlerin. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die 50-Jährige zunächst auf die Motorhaube aufgeladen und anschließend von dieser abgewiesen wurde.

Beim Sturz fiel die Frau gegen das Fahrrad ihres Begleiters, der ebenfalls stürzte und sich leicht am Bein verletzte. Die Radfahrerin kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus; ihr 45 Jahre alter Begleiter kam zur weiteren medizinischen ersorgung ebenfalls in ein Krankenhaus. Insgesamt wird der entstandene Schaden auf rund 7.000 Euro geschätzt.

Quelle: Polizei Südhessen/lesa