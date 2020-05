Laster mit Anhänger streift geparktes Auto in Triefenstein-Homburg

Am Freitag, 15.15 Uhr, streifte ein Lkw mit seinem Anhänger beim Vorbeifahren einen in der Würzburger Straße geparkten Pkw, VW Golf. Während am Anhänger kein Schaden entstand, wurden an dem Pkw beide linken Türen beschädigt. Der Schaden wurde auf ca. 2000 Euro beziffert.

Schaden am Stoßfänger – Verursacher unbekannt

Marktheidenfeld, Kreis Main-Spessart. Die Halterin eines weißen Pkw, Fiat 500, stellte am Donnerstag einen Streifschaden am Stoßfänger hinten links fest. Dieser dürfte in der Zeit von 08.00 bis 09.30 Uhr verursacht worden sein, als der Pkw in der Oberländerstraße auf dem Parkplatz neben der Sporthalle geparkt war. Der Schaden wurde auf ca. 250 Euro geschätzt.

Kleinunfall auf Tankstellengelände

Marktheidenfeld, Kreis Main-Spessart. Zwei Pkw-Fahrer fuhren am Samstag, 12.45 Uhr, hintereinander auf ein Tankstellengelände an der Karbacher Straße. Der Vordere bremste bis zum Stillstand ab und wollte anschließend rückwärts in eine dortige Parklücke einfahren. Hierbei übersah er den dahinter stehenden Pkw. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro.

Kleinunfall auf Parkplatz

Marktheidenfeld, Kreis Main-Spessart. Am Samstag, 15.10 Uhr, stieß ein Pkw-Fahrer beim Rangieren auf dem Rathausparkplatz gegen einen seitlich hinter diesem abgestellten anderen Pkw. Der entstandene Schaden wurde auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Sachbeschädigung an Pkw

Kreuzwertheim, Kreis Main-Spessart. Vom 02. auf den 03.05.20, zwischen 15.00 und 13.00 Uhr, wurde Im Laufer ein brauner VW Golf durch einen unbekannten Täter verkratzt. Der Pkw stand auf Privatgrund, als die hintere rechte Tür verkratzt wurde. Der Schaden dürfte ca. 500 Euro betragen.

Hinweise zu den unbekannten Fällen bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

mci / Quelle: Polizei Marktheidenfeld