Laster-Fahrer ohne Fahrerlaubnis und betrunken unterwegs auf A3 bei Weibersbrunn

Der Laster-Fahrer wurde in seiner Zugmaschine angetroffen. Bei der Überprüfung seiner Dokumente wurde festgestellt, dass er nach einer bereits abgelaufenen Fahrerlaubnis-Sperre keinen Antrag auf Wiedererteilung der Fahrerlaubnis gestellt hatte und somit auch keine solche besaß. Außerdem war der 42-Jährige stark alkoholisiert. Auf Grund seiner Angaben und der leeren Flaschen im Führerhaus, wird jedoch davon ausgegangen, dass er erst zu Beginn seiner „Nachtruhe", sprich nach dem Abstellen des Lasters gegen 22.00 Uhr, den Alkohol konsumiert hatte. Von dem Kraftfahrer, der keinen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro einbehalten. Seine Weiterfahrt wurde unterbunden und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Nachfolgenden Verkehr nicht beachtet - Unfall bei Spurwechsel : Weibersbrunn

Am Dienstag gegen 17.50 Uhr befuhr ein Kleintransporter den mittleren von drei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Süden. Als vor ihm ein Laster vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen ausscherte, setzte der Fahrer des Kleintransporters an, den Laster auf dem linken Fahrstreifen zu überholen, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Ein BMW näherte sich mit wesentlich höherer Geschwindigkeit auf dem linken Fahrstreifen an und konnte trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung und dem Ausweichen nach links ins Bankett einen Zusammenstoß mit dem Kleintransporter nicht mehr verhindern. Der BMW touchierte hierbei mit seiner rechten Fahrzeugseite den linken Heckbereich des Kleintransporters. Beide Fahrzeuge wurden entsprechend beschädigt. Vor Ort waren die Feuerwehren aus Weibersbrunn und Waldaschaff eingesetzt.

Trickbetrüger am Telefon : Weibersbrunn

Ein Mitarbeiter der Tankstelle an der Rastanlage erhielt am Dienstagabend einen betrügerischen Anruf. Der Anrufer, der sich als Vertragspartner der Tankstelle ausgab, veranlasste den Angestellten durch Vorspiegelung falscher Tatsachen, nämlich einer vermeintlich notwendigen technischen Überprüfung, dazu, ihm am Telefon die Aktivierungscodes von Google Play und iTunes Gutscheinkarten durchzugeben. Erst als der Mitarbeiter den Vorgang abbrach, um mit seinem Chef Rücksprache zu halten, fiel die Betrugsmasche auf. Der bis dato entstandene finanzielle Sachschaden belief sich auf 700 Euro.

Das Polizeipräsidium Unterfranken rät an dieser Stelle, Gutscheincodes immer wie Bargeld zu behandeln. Diese sind auch ohne die Gutscheinkarte gültig! Übermitteln Sie diese daher nie am Telefon! Wenn Sie Zweifel haben, wenden Sie sich jederzeit an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.