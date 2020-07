Laster fängt in Großheubach Feuer

Am Dienstag, gegen 9:50 Uhr, bemerkte der Fahrer eines Lkws IVECO Rauchentwicklung im Motorraum. Der Fahrer konnte in der Ludwigstraße rechtzeitig anhalten und sich aus dem Fahrzeug retten, bevor der Motorraum und das Führerhaus in Flammen aufgingen. Durch den raschen Eingriff der Feuerwehr Großheubach konnte ein Vollbrand vermieden werden. Der Asphalt wurde durch die starke Hitze in Mitleidenschaft gezogen. Nach derzeitiger Sachlage ist ein technischer Defekt im Motorraum für den Brand verantwortlich. Der zum Teil abgebrannte Transporter musste abgeschleppt werden, der Fahrer aus dem Landkreis Offenbach wurde vorsorglich ins Krankenhaus Erlenbach verbracht. Der Gesamtschaden wird auf ca. 19.000 Euro geschätzt.

Unfallflucht in Breitendiel und Miltenberg

Breitendiel. In der Nibelungenstraße wurde am vergangenen Freitag, in der Zeit von 6:45 Uhr bis 14:15 Uhr, ein Citroen angefahren. Der unbekannte Verursacher hinterließ an der Front des geparkten Autos einen Sachschaden von ca. 2.300 Euro.



Miltenberg. Auf dem Parkplatz des Krankenhauses in der Breitendieler Straße wurde am Dienstag, in der Zeit zwischen 10:45 Uhr und 11:40 Uhr ein geparkter Ford angefahren. An der hinteren rechten Fahrzeugseite entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.500 Euro, der Verursacher konnte unerkannt flüchten.

xere/Polizei Miltenberg