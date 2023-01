Laster fährt in Leitplanke auf A3 bei Hösbach

Gegen Mittag war der Fahrer eines 40-Tonners auf der Autobahn in Richtung Würzburg unterwegs, vermutlich auf Grund eines medizinischen Problems kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab. Er geriet in die Außenleitplanke und fuhr an dieser etliche Meter entlang bevor der Lastzug zum stehen kam.

Die Leitplanke hielt dem Gewicht des Gliederzuges stand und verhindert, dass dieser die Böschung hinunter stürzte. Der Fahrer wurde von der Besatzung eines Rettungswagens durchgecheckt, musste jedoch nicht in ein Krankenaus eingeliefert werden.

Der Laster verhakte sich so in der Leitplanke, dass ein Bergungsunternehmen ihn von dieser wegziehen musste. Bis zur Bergung waren der Standstreifen uns die rechte Spur in Richtung Würzburg gesperrt.

rah