Laster fährt in Karlstein durch geschlossene Bahnschranke und flieht

Am Übergang im Hörsteiner Weg senkten sich bereits die Schranken und erfassten so den fahrenden Sattelanhänger. Der Lkw-Fahrer fuhr im Anschluss weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Durch den Kontakt mit dem Sattelzug brach die Schranke des Bahnübergangs und ragte zum Teil in das Gleisbett, es kam jedoch glücklicherweise zu keiner Gefährdung des Bahnverkehrs.

Die Bahnstecke wurde von 10.39 bis 11.10 Uhr durch den Notfallmanager der Deutschen Bahn gesperrt. Weiterhin war noch eine Streife der Bundespolizei vor Ort eingebunden. Ein aufmerksamer Zeuge konnte die Kennzeichen des Sattelzuges ablesen. Der Schaden am Bahnübergang wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Graffiti-Serie in Kahl

Kahl am Main. Nachdem in den Vortagen zahlreiche Anzeigen wegen beschmierten Hauswänden in der Hanauer Landstraße bei der Polizei gestellt wurden, kam es im Laufe des Freitags zu weiteren Schadensmeldungen im Bereich der Hanauer Landstraße. Auch das Rathaus, die Grundschule und die Waldseehalle in der Hauptstraße blieben von den Sachbeschädigungen nicht verschont. Auch ein weiteres Privathaus in der Hauptstraße wurde beschädigt. Der komplette Sachschaden an allen Objekten beträgt bereits über 10.000 Euro. Die Polizei ist bei den Ermittlungen auf sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen, um den oder die Täter zu überführen. Weiterhin bittet die Polizei darum, dass weitere Geschädigte der Serie umgehend Anzeige bei der Polizei Alzenau erstatten sollten.

Zeugen die sachdienliche Hinweise, insbesondere in der Sachbeschädigungsserie in Kahl am Main geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

Polizei Alzenau/kick