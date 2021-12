Laster fährt bei Lohr in Baustellenbereich und verursacht Unfall

Hierbei kam er leicht vom Fahrstreifen ab und touchierte ein unbenanntes Straßenreinigungsfahrzeug. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall glücklicherweise niemand. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. Für den Verstoß gegen das Durchfahrtsverbot zahlte der Fahrzeugführer mittels Sicherheitsleistung ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro.

Laster überladen: Partenstein

Am frühen Donnerstagabend fiel einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Lohr ein Laster auf. Bei der anschließenden Kontrolle im Gewerbegebiet in Partenstein stellten die kontrollierenden Beamten anhand der mitgeführten Ladepapiere eine Überladung fest. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und das Fahrzeug zur Wägung nach Lohr verbracht. Die Beamten staunten nicht schlecht, als hierbei eine Überladung von 48% festgestellt wurde. Der 30-jährige Fahrzeugführer konnte seine Fahrt fortsetzen, nachdem er seine Fracht umgeladen und er mittels Sicherheitsleistung ein Bußgeld in Höhe von 235 € bezahlt hatte.



Polizeiinspektion Lohr/ienc